'12,7 procent minder preorders voor iPhone 16, minder vraag naar Pro-varianten'

Analist Ming-Chi Kuo meldt dat er tijdens het eerste preorderweekend voor de iPhone 16 ongeveer 37 miljoen toestellen zijn verkocht. Dat zou ongeveer 12,7 procent minder zijn dan bij de iPhone 15. Kuo stelt dat er vooral minder vraag is naar de Pro-varianten.

Kuo komt tot deze conclusie na een rondvraag bij leveranciers en een analyse van de levertermijnen op de website van Apple. De analist schrijft in een blogpost dat er tijdens het eerste preorderweekend al tien procent meer iPhone 16’s zijn vooruitbesteld dan vorig jaar bij de iPhone 15. Het aantal iPhone 16 Plus-toestellen dat werd vooruitbesteld, steeg met 48 procent in vergelijking met de iPhone 15 Plus vorig jaar. Kuo schrijft dat er 27 procent minder iPhone 16 Pro’s werden verkocht. Er zouden ook 16 procent minder iPhone Pro Max-apparaten de deur zijn uitgegaan.

Volgens Kuo zijn de teruggelopen verkoopcijfers te wijten aan het feit dat Apple zijn AI-functies nog niet beschikbaar heeft gemaakt voor de allernieuwste iPhones. Apple Intelligence zal later dit jaar naar Amerikaanse iOS-gebruikers worden uitgerold via een softwareupdate naar iOS 18.1. Apple heeft op 9 september de iPhone 16-telefoons aangekondigd. Alle modellen hebben nu een Actieknop en een nieuwe cameraknop. De Pro-modellen hebben een groter scherm, een grotere behuizing en dunnere bezels.