Apple kondigt iPhone 16 aan, Pro-modellen hebben groter scherm

Apple heeft zijn iPhone 16-telefoons aangekondigd. Alle modellen hebben nu de Actieknop en een nieuwe cameraknop. De Pro-modellen hebben een groter scherm en een grotere behuizing, maar ook dunnere bezels.

Het scherm van de Pro gaat van 6,1" naar 6,3", terwijl de Max van 6,7" naar 6,9" gaat. Ook zijn er grotere accu's, onder meer om Apple Intelligence te kunnen draaien. Die draait op de A18 Pro-soc die Apple op 3nm laat maken door TSMC. Er is een Neural Engine met 16 kernen met onder meer hogere geheugenbandbreedte. Daardoor moeten AI-functies 15 procent sneller draaien. Er is een GPU met zes kernen die 20 procent sneller is dan die van de iPhone 15 Pro. Er is een CPU-cluster met zes kernen, met twee prestatiekernen. Het heeft grotere caches en moet 15 procent sneller zijn.

De primaire camera heeft volgens Apple een nieuwe 48-megapixelsensor met een f/1,78-lens. De camera met 5x-telelens komt nu ook op het kleinere Pro-model. De camera met ultragroothoeklens heeft een 48-megapixelsensor.

De camera-app kan nu 4K filmen op 120fps. De framerate is in de Photos-app in te stellen, door onder meer video op 60fps of 24fps af te spelen. De telefoon heeft vier microfoons die minder ruis in audio van video moet verzorgen. Daarnaast is het mogelijk om audio in Spatial Audio op te nemen voor afspelen op AirPods Pro. De software heeft de optie Audio Mix om diverse sporen te scheiden en audio aan te passen.

Apple iPhone 16

De iPhone 16 heeft een nieuwe generatie Ceramic Shield die sterker moet zijn dan de eerste generatie. De schermen gaan tot 2000 candela per vierkante meter en hebben dezelfde schermdiagonalen als de voorgangers: 6,1" en 6,7". De verversingssnelheid blijft op 60Hz.

Wel heeft de reguliere versie nu de Actieknop die ook op de iPhone 15 Pro zit. Die kan nu aangepast worden om overdag een andere app te openen dan 's avonds. Daarnaast is er een cameraknop die Apple Camera Control noemt. Die is onder meer te gebruiken om snel een camerabeeld te openen om visueel te zoeken via een eigen Apple-systeem, ChatGPT of Google door lang te drukken. Een korte klik opent de camera.

De knop heeft drukgevoeligheid en de mogelijkheid om gebaren op het oppervlak te herkennen. Zo is er te vegen om in te zoomen. Snapchat heeft al ondersteuning ingebouwd om opties weer te geven met een druk op de knop.

De iPhone 16 heeft een A18-soc om Apple Intelligence te kunnen draaien. Ook is er meer geheugenbandbreedte. Apple laat TSMC de soc maken op 3nm. Er zijn twee kernen voor hoge prestaties en vier zuinige kernen. Er is een GPU met vijf kernen. Die is bij dezelfde prestaties 35 procent zuiniger dan zijn voorganger in de iPhone 15. De GPU ondersteunt raytracing.

De iPhone 16 heeft weer een 48-megapixelcamera met standaard 24-megapixelfoto's en '2x zoom' door de middelste 12 megapixels te pakken. De lens heeft een f/1,6-lens. De camera met ultragroothoeklens heeft autofocus met macromodus. Het is bovendien een grotere sensor, zo claimt Apple, om meer licht te vangen.

Daarnaast komt Spatial Capture, de reden dat de camera's onder elkaar zitten. Die kunnen video's en foto's maken in 3d voor de Vision Pro-headset. De software kan windgeruis in audio van video's verminderen.

Op gebied van laden ondersteunen alle iPhones Qi 2, een standaard die gebaseerd op is MagSafe. Die standaard zit verder op weinig smartphones.

Release en prijs

De iPhone 16 kost minstens 969 euro, de Plus komt uit voor 1119 euro voor de 128GB-versie. De Pro-versies kosten 1229 euro voor de kleine en 1479 euro voor de Pro Max. Ze komen uit op 20 september.

iPhone 16 15 16 Plus 15 Plus Afmetingen 147.6x71.6x7.8mm, 170g 147.6x71.6x7.8mm, 172g 160.9x77.8x7.8mm, 199g 160.9x77.8x7.8mm, 201g Scherm 6,06"-oled,

14,0x6,5cm

90,2cm²

2556x

1179px

19,5:9, 60Hz 6,06"-oled,

14,0x6,5cm

90,2cm²

2532x

1170px

19,5:9, 60Hz 6,68"-oled

15,5x7,1cm

110,3cm²

2796x

1290px

19,5:9 6,68"-oled

15,5x7,1cm

110,3cm²

2778x

1248px

19,5:9 Camera 1. Primair, 48Mp, f/1.6, 24mm

2. Ultrawide, 12Mp, f2,2, AF 13mm 1. Primair, 48Mp, f/1.6, 24mm

2. Ultrawide, 12Mp, f2,4, 13mm 1. Primair, 48Mp, f/1.6, 24mm

2. Ultrawide, 12Mp, f2,2, AF 13mm 1. Primair, 48Mp, f/1.6, 24mm

2. Ultrawide, 12Mp, f2,4, 13mm Soc A18 A16 Bionic A18 A16 Bionic Prijs 128GB: 969 euro

256GB: 1099 euro

512GB: 1349 euro 128GB: 969 euro

256GB: 1099 euro

512GB: 1349 euro 128GB: 1119 euro

256GB: 1249 euro

512GB: 1499 euro 128GB: 1119 euro

256GB: 1249 euro

512GB: 1499 euro