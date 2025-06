Panasonic kan 4680-EV-accucellen produceren, 'zorgt voor goedkopere EV's'

Panasonic zegt klaar te zijn voor de massaproductie van 4680-accucellen. Deze cellen zijn groter en efficiënter dan de gebruikelijke 2170-cellen, waardoor volgens Panasonic de capaciteit van een accu groter wordt terwijl de prijs daalt.

De 4680-accucellen zijn cilindrische cellen, net als de 2170, maar zijn groter en hebben vijf keer zoveel capaciteit als die 2170-cellen. De cijfers staan voor de grootte van de cellen; de 4680-cellen hebben een lengte van 80mm en een diameter van 46mm. Panasonic schrijft dat de accucellen voor een groter bereik zorgen en betekenen dat er minder accucellen nodig zijn in een accu om dezelfde capaciteit te kunnen behalen. Zo kunnen accu's efficiënter gemaakt worden, wat betekent dat de accu's en EV's goedkoper kunnen worden, stelt het bedrijf.

Tesla kondigde in 2020 aan de 4680-cellen te gaan gebruiken; deze cellen zitten ook in de Cybertruck. Die Cybertruck-4680-cellen worden nog door Tesla zelf gemaakt, maar Tesla kan hier volgens Reuters zelf niet genoeg van maken. Mogelijk gaat Tesla dan ook de Panasonic-cellen gebruiken. Tesla gebruikt al langer de 2170-cellen van het Japanse bedrijf.

Panasonic is ook in gesprek met andere autofabrikanten en zegt op groen licht van autofabrikanten te wachten voor de massaproductie daadwerkelijk van start kan gaan. Panasonic verwacht dat er begin volgend jaar 400 mensen werken bij de accufabriek en spreekt over een jaarlijkse capaciteit van 'meerdere GWh'. Dit komt neer op honderdduizenden Cybertruck-120kWh-accu's.