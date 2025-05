BMW start productie accucellen met twintig procent hogere energiedichtheid

BMW is begonnen met de productie van een nieuw type accucel. De cilindrische cellen zijn nog wat groter dan de 4680 van Tesla, gebruiken een aangepaste chemie met hogere capaciteit en worden in twee maten geproduceerd.

BMW begon de productie van samples in het Cell Manufacturing Competence Centre in het Duitse Parsdorf. De cellen zijn bedoeld voor de ‘neue Klasse’-modellen, die gepland zijn voor 2025. In plaats van prismatische cellen heeft BMW een cilindrische variant gekozen, omdat die toekomstvaster zou zijn. Dat laatste heeft vooral te maken met het toevoegen van een hoger gehalte silicium aan de grafietanode. Dat levert een hogere energiedichtheid op, maar daar staat tegenover dat het silicium opzwelt tijdens het laden.

De nieuwe cilindrische accucellen hebben een diameter van 46mm en zijn beschikbaar in twee hoogtes: 95 en 120mm. Daarmee zijn ze nog wat hoger dan de 4680-cellen die Tesla gebruikt in Gigafactory Texas. Er is gekozen voor twee hoogtematen in verband met verschillende typen chassis: de 95mm-cel bijvoorbeeld voor sedans en 120mm voor suv’s. Vergeleken met de prismatische cellen van de vijfde generatie van BMW heeft de zesde generatie een hoger nikkelgehalte aan de kathodezijde en een verminderd kobaltgehalte. Op navraag van Tweakers stelde BMW dat het gaat om NMC811-cellen.

De cellen bieden volgens de fabrikant een volumetrische energiedichtheid die meer dan twintig procent hoger is dan de huidige generatie prismatische cellen die het bedrijf gebruikt. Dit zou een dertig procent groter bereik opleveren en snelladen zou eveneens dertig procent sneller gaan, met een stroomsterkte tot 500A. BMW wilde op verzoek geen specifieke cijfers noemen, maar uitgaande van de huidige generatie EV’s van BMW zou dat een laadvermogen van ten minste 260 tot 270kW moeten opleveren. De cellen zijn speciaal ontwikkeld voor een 800V-accusysteem; momenteel werken de EV’s van BMW nog op 400V.

De nieuwe fabriek is 15.000 vierkante meter groot, er werken ongeveer tachtig mensen en er kunnen een miljoen cellen per jaar worden geproduceerd. BMW gaat de cellen ook op zes andere locaties produceren, in Europa, Noord-Amerika en China, waardoor de totale jaarlijkse capaciteit op termijn moet uitkomen op 20GWh.