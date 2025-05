ACM stuurt besluit over concurrentie internetmarkt ter beoordeling naar EU

De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt blijft bij haar conclusie dat er geen 'aanzienlijke marktmacht' is op de retailmarkt voor vast internet en zakelijke netwerkdiensten. Het besluit wordt nu opgestuurd naar de Europese Commissie, waarna het definitief gemaakt kan worden.

De ACM heeft haar 'ontwerpbesluit marktanalyse lokale toegang' aangeboden aan de Europese Commissie, die een uitspraak moet doen. De EU heeft een maand de tijd om op het besluit te reageren. Na goedkeuring van de EU kan de ACM het besluit definitief maken.

Al op 8 juli heeft de ACM haar voorlopige besluit ter consultatie voorgelegd aan partijen op de internetmarkt. "De zienswijzen en het daarop volgende onderzoek gaven geen aanleiding tot wezenlijke aanpassingen van het geconsulteerde ontwerpbesluit", schrijft de markttoezichthouder nu.

De ACM deelde haar voorlopige besluit in juli. De toezichthouder concludeerde dat er geen sprake is van een aanzienlijke marktmacht op de markt voor vast internet. Aanleiding was een onderzoek van de vastinternetmarkt, dat werd ingesteld nadat het College van Beroep een streep zette door een eerder besluit dat VodafoneZiggo zijn kabelnetwerk moest openstellen voor concurrenten. De ACM keek in het nieuwe onderzoek naar de concurrentie rondom 'snel internet' op verschillende markten.

Na het onderzoek stelde de toezichthouder dat de snelle uitrol van glasvezelnetwerken die beschikbaar zijn voor verschillende providers, tot voldoende concurrentie leidt. Er zijn daarom geen extra maatregelen nodig om de concurrentie te stimuleren. Dat betekent onder meer dat Ziggo zijn coaxnetwerk niet opnieuw hoeft open te stellen voor concurrenten. KPN, dat samen met Glaspoort eerder bindende prijsafspraken heeft gemaakt, hoeft de bestaande voorwaarden voor toegang tot zijn netwerken ook niet aan te passen.