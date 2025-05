ACM: aantal sms'jes is afgelopen vier jaar flink gedaald in Nederland - update

Het aantal verstuurde sms'jes is in de afgelopen vier jaar flink gedaald in Nederland. Dat maakt de ACM bekend in zijn Telecommonitor. Datzelfde geldt voor het aantal belminuten via een vaste telefoonverbinding.

In de ACM Telecommonitor 2022 valt te lezen dat het aantal sms'jes in nederland is verminderd van 3,3 miljard in 2019 naar 2,3 miljard in 2022. Het aantal belminuten via een vaste verbinding is in diezelfde periode gedaald naar 6,3 miljard, zo zegt de markttoezichthouder. In 2019 lag dat aantal nog op 8,88 miljard minuten. Volgens de ACM is in die cijfers de verschuiving van vaste naar mobiele telefonie te zien, naast de overgang van sms'en naar mobieledataverbruik. Ter illustratie: vorig jaar is er 32,3 miljard minuten mobiel gebeld en 1207 petabyte aan mobiele data verbruikt. Het aantal mobiele belminuten nam afgelopen jaar echter ook af; in 2021 waren dat er nog 49,3 miljard.

Het aantal mobiele abonnementen steeg in 2022 verder naar 17,5 miljoen, waar dat er in 2021 nog 16,9 miljoen waren. Het aantal prepaidsimkaarten daalde van 1,6 naar 1,4 miljoen. Het aantal vaste telefoonverbindingen liep ook terug. In 2021 waren dat er 5,09 miljoen, maar vorig jaar waren dat er nog 4,57 miljoen.

De markttoezichthouder schrijft verder dat het aantal telefoonnummeraanvragen afgelopen jaar sterk is gestegen. Volgens haar komt dat door de opkomst van iot-apparaten met verbindingsmogelijkheden, zoals rookmelders of alarmsystemen die op afstand gegevens kunnen uitwisselen. De ACM gaf vorig jaar voor die gebruiksgevallen 37 procent meer telefoonnummers uit. Volgens de ACM zijn inmiddels 89 procent van de 06-nummers uitgegeven.

Verder zegt de ACM dat er in 2022 ongeveer 2,5 miljard euro is geïnvesteerd in vaste netwerken, bijvoorbeeld voor de aanleg van glasvezel. Het aantal glasvezelaansluitingen is in 2022 met 1,2 miljoen gegroeid naar 5,7 miljoen. De ACM meldde eerder al dat er nu meer huishoudens met een glasvezelaansluiting dan zonder een glasvezelaansluiting zijn. Tegelijkertijd groeide het aantal actieve abonnementen over glasvezel minder hard. Dat zijn er nu 2,31 miljoen, ten opzichte van 1,89 miljoen in 2021. Coax blijft nog altijd het populairste verbindingstype, met bijna 8 miljoen aansluitingen en 3,43 miljoen actieve internetabonnementen.

Update, maandag: In een eerdere versie van dit bericht schreef de ACM dat het aantal sms'jes en het aantal belminuten in de afgelopen vier jaar bijna was gehalveerd. De ACM laat in een update in zijn persbericht weten dat dit niet klopte. Het artikel is hierop aangepast.