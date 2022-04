Nederlands mobiel dataverbruik stijgt met 31 procent in jaar tijd

Nederlanders hebben in het derde kwartaal van 2021 346 petabyte aan mobiele data verbruikt. Dit is 31 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal mobiele aansluitingen is gestegen naar 22,9 miljoen aansluitingen; dit is 1,3 procent meer dan een kwartaal eerder, schrijft de ACM.

Volgens de Telecommonitor van de Autoriteit Consument en Markt zijn de marktaandelen van de drie mobiele providers met eigen netwerken hetzelfde gebleven. KPN en T-Mobile hebben beide een kwart tot dertig procent van de markt in handen. VodafoneZiggo heeft twintig tot vijfentwintig procent marktaandeel. Virtuele providers hebben in totaal tien tot vijftien procent marktaandeel.

Het aantal verstuurde sms'jes blijft dalen; het afgelopen kwartaal werden er 546 miljoen sms'jes gestuurd. Ook het aantal mobiel gebelde minuten is gedaald, met 5 procent tot 11,6 miljard. Dit is nog steeds veel meer minuten dan dat er vast wordt gebeld. Via een vaste lijn werd er in het afgelopen kwartaal voor 1,8 miljard minuten gebeld.

De groei in de uitrol van glasvezel die de ACM eerder zag, blijft doorzetten. In het afgelopen kwartaal kregen 175.000 huishoudens een nieuwe aansluiting, zegt de ACM. Nu hebben ruim 4,26 miljoen huishoudens een glasvezelkabel tot aan de meterkast. Het aantal klanten dat daadwerkelijk een glasvezelabonnement afsloot, groeide niet zo sterk. 1,8 miljoen klanten hebben een glasvezelabonnement, 18.000 meer dan een kwartaal eerder. In de markt voor breedbandinternet zijn KPN en VodafoneZiggo de grootste providers met beide 35 tot 45 procent marktaandeel, daarna volgt T-Mobile met 5 tot 10 procent. Delta Fiber is nog iets kleiner, met maximaal 5 procent marktaandeel.