Nederlanders verbruikten in derde kwartaal 264 petabyte aan mobiele data

Mobiel dataverbruik is in Nederland in het derde kwartaal van 2020 met 20 procent gestegen tegenover het tweede kwartaal tot 264 petabyte. Het aantal belminuten van Nederlanders daalde weer, na een stijging eerder dit jaar.

In de eerste twee kwartalen van 2020 steeg het mobiele dataverbruik slechts licht, volgens de ACM, maar in het derde kwartaal was er sprake van een flink stijging van 20 procent. Van het eerste op het tweede kwartaal bedroeg de stijging slechts 2,5 procent. De ACM noemt in zijn Telecommonitor als mogelijke verklaring dat Nederlanders in de zomer meer buiten waren en daardoor meer van mobiele data dan van wifi gebruikmaakten.

Het aantal belminuten daalde in het derde kwartaal weer tot het niveau van eind 2019. Bij mobiel daalde het aantal belminuten bijvoorbeeld met 10 procent tegenover het tweede kwartaal van 2020. In het eerste halfjaar van 2020 steeg het aantal belminuten voor mobiel en vast opvallend genoeg met respectievelijk 23 procent en 19 procent.

De autoriteit meldt verder dat van de 7,4 miljoen huishoudens in Nederland die internet hebben, er iets meer dan 4 miljoen 100Mbit/s of meer af kunnen nemen. Het aantal glasvezelklanten steeg met 59.000 tot 1,5 miljoen. Het aantal afnemers met kabel of dsl daalde met 22.000.