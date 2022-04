'Bijna 5,5 miljoen adressen in Nederland hebben 1Gbit/s-aansluiting'

In totaal kunnen 5.490.000 woningadressen in Nederland over een breedbandaansluiting van 1Gbit/s beschikken. Dat komt neer op twee derde van de huishoudens in Nederland. Dat meldt NLconnect op basis van onderzoek van Stratix.

Het aantal woonadressen waar een kabel- of glasvezelverbinding met downloadsnelheid van 500Mbit/s of meer mogelijk is, ligt op 7.880.000. Dat becijferde onderzoeksbureau Stratix voor NLconnect, de brancheorganisatie van de breedbandsector.

De branchevertegenwoordiger wijst erop dat uit de cijfers op te maken is dat een doelstelling van de Nederlandse overheid uit 2018 al gehaald lijkt: het streven was dat tegen 2023 'een grote meerderheid' van de Nederlanders over een 1Gbit/s-verbinding moest kunnen beschikken.

Volgens NLconnect is dat doel versneld gehaald door de inspanningen van VodafoneZiggo om zijn kabelnetwerk te upgraden naar docsis 3.1 en KPN, T-Mobile, DELTA Fiber en kleinere exploitanten om glasvezel aan te leggen. Stratix toont de regio's waar 1Gbit/s beschikbaar is op zijn Gigabitkaart.

Volgens ACM's Telecommonitor had in het tweede kwartaal van 2020 47,4 procent van de huishoudens een breedbandaansluiting van 100Mbit/s of meer. In totaal waren toen volgens de ACM 7,45 miljoen Nederlandse huishoudens aangesloten op internet. Daarvan had 92 procent een internetverbinding met 30Mbit/s of meer.