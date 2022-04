Google maakt Stadia voor iOS via Safari beschikbaar

Google is de bèta van Stadia voor iOS gestart. Het bedrijf biedt de dienst aan via Safari op iPhones en iPads, net als vergelijkbare diensten voor het streamen van games. Apple staat apps voor deze diensten niet toe in zijn App Store.

Google meldt bij de aankondiging van Stadia voor iOS dat gebruikers van Apples besturingssysteem kunnen inloggen op Stadia.com via hun Safari-browser en zo de dienst kunnen gebruiken. Het bedrijf toont daarbij hoe die site aan het thuisscherm te koppelen is, en zo als webapp geopend kan worden.

In november werd bekend dat Google zijn Stadia-dienst op iOS beschikbaar wilde maken. Het bedrijf moet dat via de browser doen, omdat Apple geen apps voor streamingdiensten zoals Stadia toestaat. De richtlijnen van de App Store schrijven voor dat games die in een streamingabonnementsdienst worden aangeboden, direct vanuit de App Store gedownload moeten kunnen worden. Game-updates moeten daarbij eerst individueel worden aangeboden aan Apple en die moeten een aparte App Store-pagina krijgen.

Ook de gamestreamdienst van Nvidia, GeForce Now, werkt als webapp via Safari op iOS. Microsoft start in het voorjaar van volgend jaar een bèta voor zijn cloudgamingdienst via het Game Pass Ultimate-abonnement via op iOS via Safari werkt. Microsoft test die dienst momenteel onder de naam Project xCloud voor Android.