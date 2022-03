GeForce NOW en Stadia maken Safari-webapps voor iOS-apparaten

Zowel Google als Nvidia zijn bezig met het ontwikkelen van webapp-versies van respectievelijk Stadia en GeForce NOW, waarmee het mogelijk is om via de Safari-browser de gamestreamingdiensten op iOS-apparaten te gebruiken. Daarmee komt Fortnite weer naar iOS.

De GeForce NOW-webapp is per direct te gebruiken als bètaversie, schrijft Nvidia. Gebruikers moeten via de Safari-browser op een iOS-apparaat navigeren naar play.geforcenow.com. Daarmee kunnen abonnees met een iPhone of iPad gebruikmaken van de streamingdienst. Muis-en-toetsenbordspellen kunnen niet via de webapp gespeeld worden, vanwege 'technische beperkingen'. Gebruikers dienen daarom een controller te gebruiken.

Nvidia zegt daarnaast met Epic Games te werken aan een Fortnite-versie met aanraakgevoelige besturing. De ontwikkeling hiervan is nog gaande, daarom is het spel nu niet via de webapp te spelen. Dit spel komt volgens Nvidia 'binnenkort' naar de webapp. Apple verwijderde Fortnite afgelopen augustus uit de App Store, nadat Epic een eigen betaalsysteem aan de iOS-game toevoegde. Inmiddels zijn de twee bedrijven verwikkeld in een rechtszaak over het mogelijke monopoliegedrag van Apple, dat in mei volgend jaar moet beginnen.

Waar de Safari-webapp van GeForce NOW nu door iedereen te gebruiken is, verwacht Google de Stadia-Safari-webapp pas in de komende weken publiekelijk te kunnen testen, bevestigt Stadia op Twitter. Verdere informatie geeft Google vooralsnog niet. Overigens lijkt Microsoft voor xCloud eveneens aan een soortgelijke webapp-implementatie te werken. Deze webapp zou begin volgend jaar via iOS beschikbaar moeten zijn.

GeForce NOW en Stadia zijn twee gamestreamingdiensten, waarbij abonnees al dan niet tegen betaling eerder aangeschafte games kunnen spelen. Bij de Nvidia-versie gaat het om eerder aangeschafte spellen bij bijvoorbeeld Steam of de Epic Games Store. Wie echter een Stadia-spel wil spelen, moet het spel via Stadia zelf aanschaffen.