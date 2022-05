Microsoft laat Xbox One-games vanaf de consoles streamen naar iPhones en iPads

Microsoft heeft de nieuwe versie van de Xbox-app officieel uitgebracht in de App Store. Daarmee kunnen iPhone- en iPad-gebruikers hun games voortaan vanaf de Xbox One-consoles streamen naar Apple-apparaten. Voor Android-gebruikers was deze optie er al.

In de App Store staat in de versiegeschiedenis van de Xbox-app dat er sinds maandag een optie is toegevoegd om op afstand te spelen vanaf de console. Het was al duidelijk dat deze remote play-functie zou worden geïntroduceerd voor iOS en iPadOS, nadat Apple in september al bezig was om de iOS-versie van de Xbox-app te keuren. Naast de gamestreamingfunctie is de app te gebruiken als afstandsbediening voor de Xbox One, om toegang tot de console te krijgen en er is een chatfunctie aanwezig.

Deze functionaliteiten zijn gelijk aan de Xbox-app voor Android. Deze app is nu officieel uitgebracht en was eerder als bèta te downloaden, waarbij Apples Testflight-platform voor de gesloten bèta werd gebruikt. Voor Android kwam de remote play-functie een maand geleden al voor iedereen beschikbaar.

De Xbox remote play-functie als onderdeel van de vernieuwde Xbox-app kwam in de plaats van Xbox Console Streaming in de previewfase. Hiermee is het mogelijk om games die op een Xbox One staan te streamen over een lokaal netwerk. Het gaat hierbij om het streamen van games vanaf de console; het betreft dus niet de cloudgamingfunctie die onderdeel is van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement, wat voorheen bekendstond onder de naam Project xCloud.

Bij xCloud gaat het om streamen vanaf externe servers van Microsoft. Dat is tegen de regels van Apple rond de App Store. Dat zou Microsoft er tot nu toe van weerhouden een xCloud-app voor iPhones en iPads uit te brengen. Voor Apple moeten de games draaien op apparaten van de gebruiker. Microsoft zou wel werken aan een webversie van de xCloud-gamestreamingdienst voor iPhones en iPads, waarmee het streamen van de games via de browser toch mogelijk zou zijn, omdat de App Store er dan niet aan te pas komt.