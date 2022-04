Xbox-cloudgaming functioneert via workaround nu al op Windows 10

Gebruikers hebben een manier gevonden om Xbox cloud-gaming, ofwel Project xCloud, werkend te krijgen op Windows. Officieel is die functie alleen nog als bèta beschikbaar voor Android. Een testversie van de streaming-app, bedoeld voor Xbox-devkits, werkt echter ook op Windows 10.

Ars zet uiteen dat men een Microsoft Store-link naar de Spaanse variant van deze testapp door een parser van een derde moeten halen. Deze parser achterhaalt de verschillende pakketten die achter de Store-pagina zitten en gebruikers kunnen daar de daadwerkelijke .appxbundle-file van ~220MB downloaden, ondanks dat hij bedoeld is voor devkits van Xbox-consoles. Deze app is ook te installeren op Windows 10.

Eenmaal in de app kunnen gebruikers met de offering id 'XGPUBeta' toegang krijgen tot de streamingdienst. Om die code wordt vanzelf gevraagd. Naast de code is ook een abonnement op Xbox Game Pass Ultimate vereist; dat geldt evenzo voor gebruikers die via de gebruikelijke manier de dienst benutten op Android. De workaround werd in de afgelopen maanden al her en der gepubliceerd, maar kreeg tot nu toe geen brede aandacht.

De gamestreamingdienst van Microsoft Xbox, die voorheen Project Xcloud en nu gewoon cloud gaming heet, is officieel nog onderweg naar meer platformen. Apples iOS moet bijvoorbeeld deze lente ondersteund worden, alsmede browsers in een meer algemene zin. Windows 10-ondersteuning volgt ook, maar daarvoor staat nog geen datum of tijdsperiode genoteerd. De dienst biedt meer dan honderd games voor de prijs van een Xbox Game Pass Ultimate-abonnement, die 12,99 euro is. De servers draaien op Xbox One S-hardware en bieden 1080p-streams in de bovengenoemde app.