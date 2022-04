Remedy werkt aan Alan Wake 2, stelt Venturebeat-journalist Jeff Grubb op zijn Twitch-stream. Epic Games zou de Finse gamemaker benaderd hebben om als uitgever te dienen voor het spel en Remedy zou ermee akkoord gegaan zijn.

Eurogamer omschrijft Grubb als 'praatgraag maar betrouwbaar'. Dat Epic Games een uitgeversrelatie aan is gegaan met Remedy was al bekend, alsmede dat de studio werkt aan 'een triple-A-titel en een kleiner project'. Verdere details over de twee projecten gaf de studio toen niet. Door de jaren heen kwam wel herhaaldelijk nieuws uit waaruit bleek dat Remedy de intentie al langer heeft om het vervolg waar te maken.

In Control, Remedy's actiegame uit 2019, zaten vele verwijzingen naar Alan Wake verborgen. Dat werd opgevolgd door een blogpost van Remedy in 2020, waar de studio concreet aangaf dat Alan Wake en Control in hetzelfde fictieve universum zitten.

Alan Wake is een third-person shooter die veel elementen leent van andere entertainmentmedia, zoals Stephen King-boeken en de televisieserie Twin Peaks. Als Alan Wake 2 er komt, heeft het meer dan elf jaar geduurd voordat een vervolg kwam, hoewel er ook een dlc uit 2012 is. Eurogamer heeft Remedy om commentaar gevraagd, maar heeft nog geen reactie van ze gekregen.

De studio staat verder bekend als de maker van de Max Payne-games. Die franchise is intellectueel eigendom van Take-Two, wat de mogelijkheid van een nieuwe game in die franchise of een verschijning van dat personage in andere Remedy-games een wat complexere zaak maakt.