Control komt naar PlayStation 5 en Xbox Series X

Remedy gaat Control uitbrengen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Details over de nieuwe versie van de game zijn nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk krijgt de game op de next-genconsoles raytracing, net als bij de pc-versie.

Meer details over de next-genversie van Control volgt op een later moment, schrijft Remedy Games op Twitter. Vooralsnog heeft de studio alleen bevestigd dat de game uitkomt voor de nieuwe consoles. Of kopers van de huidige versies een upgrade krijgen naar de verbeterde variant, is nog niet duidelijk.

Control kwam vorig jaar in augustus uit voor de PlayStation 4, de Xbox One en Windows. De pc-versie heeft ondersteuning voor raytracing en omdat de nieuwe consoles ook hardware hebben die dat ondersteunt, is het mogelijk dat die verbeterde lichteffecten naar de vernieuwde consolegame komen. Tweakers publiceerde een review van Control.

Trailer van de pc-versie van Control met raytracing