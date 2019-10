Control-game krijgt fotografeermodus

Het spel Control van ontwikkelaar Remedy Entertainment krijgt een fotografeermodus in de eerstvolgende update, die woensdag uitkomt. Spelers kunnen daarmee de camera naar wens bedienen en afbeeldingen maken.

Vida Starcevic, de communitymanager van Remedy Entertainment, schrijft dat de fotografeermodus een veelgevraagde toevoeging is en dat deze nu aan het spel wordt toegevoegd met de voor woensdag geplande 1.04-update. Om de camera door de gamewereld te bewegen kunnen spelers de linker- en rechterduimstick gebruiken, waarbij andere knoppen op de controller het beeld kunnen laten pannen.

Na het doorvoeren van de update is de fotomodus toegankelijk via het optiemenu. Spelers kunnen daar enkele specifieke functies aanpassen die volgens Starcevic ook op een reguliere camera of objectief te vinden zijn, zoals de scherpstelafstand en het diafragma. Daarnaast is het mogelijk om hoofdrolspeler Jesse of andere personages te laten verdwijnen uit het beeld, zodat de merkwaardige architecturen en omgevingen van Control beter zijn te fotograferen. Verder is het mogelijk om tien verschillende filters toe te passen.

Remedy laat verder weten dat het aan het einde van dit jaar een nieuwe vrije gameplaymodus introduceert. Deze Expeditions-modus komt beschikbaar voor alle spelers, waarbij ze met Jesse verschillende objectieven moeten voltooien binnen een bepaalde tijd. Control kwam uit op 27 augustus en is beschikbaar voor de PlayStation 4, Xbox One en de pc. Tweakers schreef een review van Control.