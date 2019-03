Remedy-game Control komt op 27 augustus uit

Control, de nieuwe game van Remedy, komt op 27 augustus uit. Die datum wordt genoemd in de Microsoft Store. Deze week werd ook bekendgemaakt dat de pc-versie RTX-ondersteuning krijgt en via de Epic Games Store uitkomt.

Remedy heeft zelf nog geen verschijningsdatum voor Control genoemd, al werd bij de aankondiging vorig jaar wel gezegd dat het spel in 2019 uit zou komen. In de Microsoft Store, waar de Xbox One-versie van de game vermeld staat, is nu de verschijningsdatum zichtbaar.

Epic Games maakte tijdens zijn presentatie op de Game Developer Conference bekend dat de pc-versie van Control uitkomt in de Epic Games Store. In een Tweet zegt het bedrijf dat de game 'binnenkort' uitkomt. In een filmpje suggereerde Epic dat het al mogelijk was om een pre-order te plaatsen, maar dat bleek om een foutje te gaan.

Nvidia maakte eerder deze week tijdens zijn presentatie op GDC bekend dat Control op de pc ondersteuning krijgt voor raytracing met RTX-videokaarten. Daarbij werd een filmpje getoond met verschillende effecten. Het zou nog om een vroege versie van de game gaan.

Remedy kondigde Control tijdens de E3 van vorig jaar aan. Het is een actie-avonturengame met een derdepersoonsperspectief. De game draait om het vrouwelijke personage Jesse Faden, die de leiding in handen krijgt over het Federal Bureau of Control en over bovennatuurlijke krachten beschikt.

Ontwikkelstudio Remedy maakte eerder Quantum Break, Max Payne en Alan Wake. Control zou minder lineair zijn dan die games. Het spel komt uit voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One. Tweakers publiceerde vorig jaar een preview van Control.

Update, vrijdag: Remedy heeft de verschijningsdatum van 27 augustus bevestigd tegenover Eurogamer.