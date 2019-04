Epic: Als Steam meer geld geeft aan ontwikkelaars stoppen wij met exclusives

Als Steam 88 procent van spelopbrengsten aan ontwikkelaars en uitgevers geeft, stopt Epic met alle exclusieve overeenkomsten die het met uitgevers heeft gesloten. Ook zou het bedrijf overwegen om hun spellen op Steam aan te bieden. Nu houdt Steam nog tot 30 procent zelf.

Dat schrijft Epic Games-oprichter Tim Sweeney op Twitter. Hij reageert daarmee op vragen van Twitter-gebruikers die van mening zijn dat de exclusiviteitsdeals van de Epic Games Store oneerlijk zijn voor consumenten. Wanneer Steam 'permanent' 88 procent van de opbrengsten aan alle uitgevers en ontwikkelaars zou geven, zonder dat daar 'grote addertjes onder het gras zitten', zou Epic zich 'snel' terugtrekken uit de exclusiviteitsdeals die het met speluitgevers heeft afgesloten.

Uit de tweets van Sweeney blijkt verder dat hij vindt dat de maximale afdracht van 30 procent die Steam eist, het grootste probleem is waar gameontwikkelaars en uitgevers nu mee kampen. Epic is 'vastberaden' dit te veranderen. Daarom blijft Epic exclusiviteitsdeals aangaan met speluitgevers, schrijft Sweeney. Epic heeft deals afgesloten met uitgevers als Ubisoft, die The Division 2 en Anno 1800 alleen uitbrengt voor de Ubisoft Store en de Epic Games Store. Ook Borderlands 3 komt in eerste instantie alleen uit voor de digitale winkel van Epic Games.

De twaalf procent die Epic vraagt is volgens Sweeney genoeg voor Epic om winst mee te maken. Met de daaruit voortvloeiende extra inkomsten voor de ontwikkelaars kunnen zij 'de meeste problemen waar zij nu mee kampen' oplossen, stelt Sweeney.

Valve vraagt nu 30 procent van speluitgevers en ontwikkelaars, tot een spel tien miljoen dollar aan opbrengsten op Steam heeft behaald. Daarna vraagt Valve 25 procent over de spelopbrengsten, tot er voor vijftig miljoen dollar aan verkopen is behaald. Van alle spelopbrengsten die daarna volgen vraagt Valve 20 procent. Onder spelopbrengsten verstaat Valve ook onderdelen als aankopen die in het spel gebeuren en dlc.