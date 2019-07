Epic Games Store begint met ondersteunen van cloudsaves

De Epic Games Store krijgt ondersteuning voor cloudsaves. Bij de twee games die deze maand gratis te downloaden zijn werkt het al en in de toekomst wordt het bij meer games mogelijk om savegames online op te slaan.

Epic-ceo Tim Sweeney bevestigt de ondersteuning voor cloudsaves op Twitter, nadat een gebruiker hem wees op het verschijnen van de optie bij de game Moonlighter. Ook This War of Mine heeft vanaf nu een optie voor cloudsaves, werd opgemerkt op Reddit. Die twee games zijn deze maand gratis te downloaden in de Epic Games Store.

Wanneer andere games de functionaliteit krijgen en of dat voor alle games zal gelden, is nog niet duidelijk. Sweeney geeft daarover geen details in zijn tweet en Epic heeft de functionaliteit verder niet aangekondigd. Het ontbreken van cloudsaves wordt door velen gezien als een gemis ten opzichte van bijvoorbeeld Steam. Epic begon eind vorig jaar met zijn gamewinkel.