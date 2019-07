Google heeft door komst van Pixel 3a 'dubbel zoveel' smartphones verkocht

Google heeft in het tweede kwartaal van dit jaar dubbel zoveel smartphones verkocht als in het vergelijkbare kwartaal vorig jaar. Dat komt door de introductie van de goedkopere Pixel 3a. Het is niet bekend om hoeveel toestellen het gaat.

Google maakt geen verkoopcijfers over zijn smartphones bekend, maar bij een toelichting op de kwartaalcijfers zei ceo Sundar Pichai dat de Pixel-verkopen meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van vorig jaar. Hij noemt het verschijnen van de Pixel 3a in mei als oorzaak.

De Pixel 3a en 3a XL zijn de goedkoopste smartphones van Google tot nu toe. In Duitsland kost het basismodel 399 euro en de grotere versie 479 euro. De hoger gepositioneerde Pixel 3 en 3 XL hadden bij hun release adviesprijzen van 849 en 949 euro. Google verkoopt zijn smartphones officieel nog niet in de Benelux.

Hoeveel omzet Google uit hardwareverkopen haalt is niet duidelijk. Het bedrijf schaart hardware in de categorie 'overig', die uit nog meer zaken bestaat. Dat segment was in het afgelopen kwartaal goed voor een omzet van 6,2 miljard dollar, een stijging van bijna 40 procent ten opzichte van vorig jaar. Het leeuwendeel van de omzet haalt Google uit de verkoop van advertenties. Dat was 32,6 miljard dollar in het afgelopen kwartaal; een stijging van 20 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

In de categorie Other Bets maakte Google een verlies van bijna een miljard dollar. Onder deze noemer schaart het bedrijf experimentele afdelingen en producten zoals zijn X Lab en Waymo dat aan zelfrijdende auto's werkt. Het verlies was 35 procent hoger dan een jaar eerder.

Googles moederbedrijf Alphabet behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 38,9 miljard dollar en maakte 9,4 miljard dollar winst. De winst was vorig jaar in hetzelfde kwartaal 3,2 miljard dollar, maar dat kwam omdat Google toen 5 miljard dollar afschreef als reservering voor de miljardenboete die de Europese Commissie heeft opgelegd voor machtsmisbruik met Android.