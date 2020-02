YouTube Premium en Music hebben samen 20 miljoen abonnees

YouTube Premium en YouTube Music hebben samen meer dan twintig miljoen abonnees. Dat heeft moederbedrijf Alphabet gezegd in de presentatie van de kwartaalcijfers. Ook deelde Alphabet voor het eerst cijfers over hoeveel advertenties op YouTube opleveren.

YouTube Premium en Music, die Google vooral aan de man brengt via advertenties bij het openen van de YouTube-app zelf, hebben met het aantal van twintig miljoen abonnees tien keer zoveel klanten als YouTube TV. Dat zit op twee miljoen abonnees, zegt Sundar Pichai, directeur van Google en Alphabet.

Pichai noemt specifiek dat de inkomsten uit die abonnementen groeien, maar zegt niet met hoeveel. Uit het kwartaalverslag blijkt dat de inkomsten uit advertenties op YouTube als geheel wel fors zijn gegroeid afgelopen jaren. Inmiddels verdient het bedrijf 15 miljard dollar per jaar aan advertenties op YouTube, bijna 10 procent van zijn totale omzet. Dat was in 2017 ongeveer 7 procent.

Alphabet als concern haalde in 2019 een omzet van bijna 162 miljard dollar, met een operationeel inkomen van ongeveer 34,2 miljard. Dat is een marge van rond 20 procent. In alleen het vierde kwartaal van vorig jaar was dat 46 miljard dollar omzet en 9,3 miljard dollar aan operationaal inkomen.