Samsung brengt Galaxy Home Mini-speaker wellicht uit op 12 februari

Samsung gaat de Galaxy Home Mini-speaker wellicht uitbrengen op 12 februari. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft een persbericht met die informatie op zijn eigen website gezet en later weer verwijderd.

De website TizenHelp heeft een screenshot gemaakt van de inmiddels verwijderde Koreaanse Samsung-pagina. Daar was te lezen dat de speaker op 12 februari uit zal komen in Zuid-Korea voor een prijs van omgerekend 75 euro. Over een release in andere landen werd niets gezegd.

De datum van 12 februari betekent dat de release van de speaker een dag na Samsungs Unpacked-evenement in San Francisco zou plaatsvinden. Tijdens dit evenement zal het bedrijf naar verwachting zijn nieuwe Galaxy-smartphones aankondigen. De aankondigingen volgen wellicht tegelijkertijd of vinden beide plaats op Unpacked; door het tijdsverschil tussen Zuid-Korea en de westkust van de Verenigde Staten wordt met 12 februari wellicht op het Unpacked-evenement gedoeld.

In de verwijderde aankondiging maakt Samsung melding van de ondersteuning van stemassistent Bixby en de aanwezigheid van twee microfoons. Verder stond op de pagina dat de Galaxy Home Mini over 5W-speakers van AKG beschikt. In november vorig jaar liet Samsung zien dat de speaker over infraroodzenders en -ontvangers beschikt, die bedoeld zijn voor het bedienen van apparatuur zonder wifi.

De Samsung Galaxy Home Mini moet de kleinere versie worden van de Galaxy Home-speaker. Deze Galaxy Home-speaker werd in augustus 2018 onthuld, maar de release van dit apparaat is al meerdere keren uitgesteld en laat nog altijd op zich wachten.