Samsung biedt Galaxy Home Mini-speaker aan

Samsung is begonnen met het aanbieden van zijn Galaxy Home Mini-speaker. Zuid-Koreaanse gebruikers krijgen hem bij een pre-order van een telefoon uit de Galaxy S20-serie. Samsung heeft zijn speaker nog altijd niet aangekondigd.

Samsung laat mensen die een pre-order plaatsen kiezen tussen een Galaxy Home Mini-speaker of een labelprinter, zo blijkt op de site die TizenHelp vond. Eerder wees een pagina op de site van de fabrikant erop dat de speaker woensdag zou moeten uitkomen, maar dat is niet gebeurd; de dag is inmiddels al voorbij in Samsungs thuisland Zuid-Korea.

In de verwijderde aankondiging maakt Samsung melding van de ondersteuning van stemassistent Bixby en de aanwezigheid van twee microfoons. Verder stond op de pagina dat de Galaxy Home Mini over 5W-speakers van AKG beschikt. In november vorig jaar liet Samsung zien dat de speaker over infraroodzenders en -ontvangers beschikt, die bedoeld zijn voor het bedienen van apparatuur zonder wifi.

De Samsung Galaxy Home Mini moet de kleinere versie worden van de Galaxy Home-speaker. Deze Galaxy Home-speaker werd in augustus 2018 onthuld, maar de release van dit apparaat is al meerdere keren uitgesteld en laat nog altijd op zich wachten.

Intussen heeft Samsung wel de S5KHM1 aangekondigd. Dat is de primaire camera van de Galaxy S20 Ultra. De sensor beschikt over 108 megapixels in een 'nonacell'-lay-out, met groepjes van 3x3 pixels bij elkaar. De aankondiging brengt weinig nieuwe details met zich mee.