Apple brengt TV-app uit voor webOS op recente LG-tv's

Apple heeft de TV-app en daarmee streamingdienst TV+ uitgebracht voor recente LG-tv's met webOS. De app draait vooralsnog alleen op modellen uit 2019. De app komt later ook uit voor tv's uit 2018.

De app werkt in tachtig landen, zegt LG. Het ligt voor de hand dat Nederland en België daartussen zitten, omdat streamingdienst TV+ hier ook beschikbaar is. De LG-tv's uit 2019 hadden al de beschikking over AirPlay 2 en HomeKit, twee andere diensten van Apple. Met AirPlay 2 kunnen gebruikers beelden streamen naar de tv's en HomeKit biedt integratie met smarthome-apparatuur.

De TV-app van Apple zal bij de release ook op 2020-modellen van tv's staan, terwijl er een update komt voor tv's uit 2018 die de app zal toevoegen. Oudere tv's krijgen de app waarschijnlijk niet. Gebruikers kunnen zich abonneren op de streamingdienst via de app.

De release is geen verrassing, want Apple had bij de aankondiging van TV+ in maart vorig jaar al gezegd dat er een app zou komen voor tv's van onder meer Samsung, Sony en LG. TV+ kwam vorig najaar uit en kost vijf euro per maand.