LG breidt AirPlay 2- en HomeKit-ondersteuning uit naar oudere televisies

LG gaat via een software-update bepaalde lcd- en oledtelevisies die het in 2018 heeft geproduceerd, voorzien van AirPlay 2- en HomeKit-ondersteuning. Eerder zei LG nog dit niet te gaan doen, omdat het niet kon garanderen dat het een goede gebruikservaring op zou leveren.

Over het uitbreiden van de AirPlay 2- en HomeKit-ondersteuning schrijft MacRumors op basis van een geüpdatet ondersteuningsdocument. Het lijkt erop dat LG deze wijziging van het document inmiddels offline heeft gehaald. Volgens MacRumors stond hier dat alle lcd-televisies van LG uit 2018 met SK en UK in de modelnaam de update zullen krijgen. Ook de oledmodellen 'B8 tot en met Z8' krijgen de update. Tegen oktober 2020 moet de update uitgebracht zijn.

In juli 2019 kregen de eerste LG-televisies ondersteuning voor de Apple-technieken. Toen zei LG dat alleen de televisies die het vanaf 2019 zou gaan uitbrengen, ondersteuning zouden krijgen. Eigenaren van oudere LG-televisies waren ontevreden over dat besluit. Een gebruiker startte een petitie op Change.org, die op moment van schrijven ruim 20.750 keer is ondertekend.

Met AirPlay 2 kunnen gebruikers onder meer video's, foto's en muziek streamen van een Apple-apparaat of de Apple TV-app naar een ondersteunde televisie. HomeKit laat gebruikers hun televisie besturen met de Home-app of met stemassistent Siri. Voor AirPlay 2 is minimaal iOS-versie 12.4 nodig.