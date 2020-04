Nieuwste iPad Pro kan microfoon hardwarematig uitschakelen

Apple heeft een functie in de nieuwste iPad Pro gezet om de microfoon hardwarematig uit te schakelen. Die functie zit al langer in MacBooks. De functie vereist wel een apart verkocht accessoire.

Ook met kernelpriviliges of als de firmware is aangepast, kunnen gebruikers door het accessoire te gebruiken hardwarematig de toegang tot de microfoon blokkeren, vermeldt de supportpagina van Apple. Daarvoor is een accessoire nodig die Apple zelf verkoopt of die onder het Made For iPad-programma valt.

De functie werkt met een case die gebruikers kunnen sluiten, meldt 9to5Mac. Zo werkt het ongeveer hetzelfde als bij MacBooks, die toegang tot de microfoon afsluiten als gebruikers de klep sluiten. Het is nog onbekend met welke cases en accessoires de functie precies werkt.

Apple kondigde de nieuwste iPad Pro enkele weken geleden aan. Wijzigingen zijn onder meer de time-of-flightsensor aan de achterkant, die de fabrikant aanduidt als lidar. Ook heeft de iPad Pro een A12Z-soc, die een extra gpu-kern heeft ten opzichte van de A12X van de iPad Pro uit 2018. Daarnaast komt er een toetsenbordcover met trackpad uit in mei. Apple heeft trackpad-ondersteuning toegevoegd in iOS en iPadOS 13.4.