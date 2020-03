Apple kondigt iPad Pro met tof-sensor en keyboardcover met trackpad aan

Apple heeft nieuwe versies van zijn iPad Pro van 11 inch en 12,9 inch aangekondigd. De tablets bevatten een time-of-flight-sensor voor dieptemetingen. Daarnaast is er een nieuwe keyboardcover, met achtergrondverlichting, trackpad en meer schermstanden aan.

De aanwezigheid van het trackpad op wat Apple het Magic Keyboard noemt is opvallend voor het touchscreenapparaat. Apple heeft iPadOS 13.4 er op aangepast, en het OS toont bijvoorbeeld de cursor in een cirkel op het scherm, met automatische selectie van elementen van de gebruikersinterface en tekstvelden.

De cover is magnetisch bevestigd en maakt het mogelijk de tablet in een 'zwevende' stand te zetten, voor betere kijkhoeken. Het scherm is tot 130 graden verstelbaar en dit lijkt met name het gebruik op schoot te moeten verbeteren. Ook heeft het toetsenbord achtergrondverlichting en is er een usb-c-aansluiting bij de cover aanwezig om te laden.

De nieuwe iPad Pro zelf heeft een time-of-flight-sensor, Apple spreekt van een lidar, om diepte en afstanden tot op maximaal 5 meter te kunnen meten. De tablet combineert de data met gegevens van de camera's en de bewegingssensor en ontwikkelaars kunnen van het resultaat gebruikmaken voor augmentedrealitytoepassingen door middel van de Scene Geometry-api.

De vernieuwde tabletlijn is verder van een groothoekcamera van 12-megapixel en van een ultragroothoekcamera van 10 megapixel voorzien. Het is de eerste keer dat Apple een iPad van twee camera's voorziet.

De processor van de tablet is de A12Z Bionic, met een gpu met acht cores en Neural Engine voor machinelearningrekenwerk. Apple spreekt van 'snellere wifi' ten opzichte van het vorige model, waarmee waarschijnlijk 802.11ac-ondersteuning bedoeld wordt, en van optionele lte van de gigabitklasse.

De startprijs van de 11"-iPad Pro is 899 euro voor het wifi-model en 1009 euro voor de lte-variant. De prijs van de 12,9"-versie begint bij 1119 euro en voor de versie met wifi plus lte moet 1229 euro betaald worden. Op het Magic Keyboard voor de iPad Pro moet nog even gewacht worden maar als deze in mei beschikbaar komt, kost deze 339 euro voor de 11"-versie en 399 euro voor de 12,9"-iPad Pro. De nieuwe Smart Keyboard Folio kost 199 euro wat betreft het 11"-apparaat en 219 euro voor de iPad Pro van 12,9-inch .