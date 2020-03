KPN schakelt dnssec in voor alle vaste en mobiele klanten

KPN heeft dnssec ingeschakeld voor alle vaste en mobiele klanten. Met die extensie van het domain name system worden dns-queries digitaal ondertekend. De provider heeft de implementatie stilletjes geactiveerd.

KPN bevestigt aan Tweakers dat het de afgelopen weken is begonnen met het inschakelen van dnssec. "Daar hebben we vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus nog niet zoveel ruchtbaarheid aan gegeven", zegt een woordvoerder. Dnssec-validatie is in december al aangezet voor klanten van Telfort. Dat gebeurde omdat Telfort minder gebruikers had. De andere dochteronderneming, Xs4all, heeft al sinds 2016 dnssec standaard aan staan. KPN gebruikt PowerDNS als resolver, zegt een woordvoerder.

Dnssec is een protocol waarbij gebruikers beter beschermd zijn tegen aanvallen via onder andere dns spoofing, bijvoorbeeld wanneer zij slachtoffer worden van een man-in-the-middle-aanval. Websitebeheerders of hostingproviders kunnen een digitale handtekening toevoegen aan hun site, die vervolgens door rootservers wordt gevalideerd. Op die manier kan een provider verifiëren of een gebruiker de juiste website bezoekt. De SIDN biedt sinds 2012 ondersteuning voor dnssec voor .nl-domeinen.

Het dnssec-protocol heeft ook nadelen, bijvoorbeeld wanneer verschillende nameservers verschillende sleutels gebruiken. In een gesprek met de SIDN vertelt KPN dat de implementatie vooralsnog tot weinig klachten en problemen bij gebruikers leidt. "Validatiefouten komen wel voor, maar zijn uitzonderlijk", zegt het bedrijf.