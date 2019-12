Internet lijkt een crisistijd door te maken. Netneutraliteit ligt onder vuur, nepnieuws tiert welig, uploadfilters dreigen gebruikersbijdragen in de kiem te smoren, en privacyschandalen stapelen zich op omdat gebruikers te pas en te onpas hun gegevens moeten verstrekken voor al dan niet op advertentieverkoop gebaseerde diensten. En dan hebben we het nog niet over de toenemende druk van tal van overheden wereldwijd om de grip op internet te kunnen verstevigen, en de risico's op fragmentatie, met als verregaand voorbeeld Rusland, dat in de vorm van Runet een eigen soeverein internet, los van het wereldwijde internet, aan het testen is.

Of denk aan de manier waarop een klein aantal techreuzen op veel vlakken steeds meer de dienst op internet uitmaakt. In sommige landen in Afrika en Azië staat Facebook zo'n beetje gelijk aan 'internet'. Google is steeds vaker voorloper met webtechnieken die later brede toepassing krijgen of het zelfs tot standaard schoppen, zoals http-over-quic, dat het netwerkprotocol voor http/3 wordt. Met Facebook Instant Articles en Googles Accelerated Mobile Pages krijgen beide bedrijven steeds meer invloed op hoe artikelen worden gepresenteerd. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Ooit was het ideaal dat internet voor meer democratie zou zorgen, dat het burgers door de vrije stroom informatie beter ingelicht zou maken, dat het voor betere weerbaarheid tegenover repressieve regimes en mega-corporaties zou zorgen. De decentrale basis van internet zou voorkomen dat slechts enkele partijen de dienst zouden uitmaken. Internet zou mensen gaan verbinden. Dat was helemaal het streven van 'web 2.0', de gehypte term die kort na 2000 in zwang raakte om de opkomst van sociale media, user generated content, gebruiksgemak, samenwerking en interoperabiliteit op internet aan te duiden.

Nu dat idealen uit lang vervlogen tijden lijken, staan steeds meer organisaties, groeperingen en individuen op om verbetering te propageren. In de afgelopen jaren zijn er tal van initiatieven gepresenteerd om het anders aan te pakken. De projecten variëren van het simpelweg maken van afspraken en een kleine set regels om de huidige tekortkomingen tegen te gaan, tot initiatieven voor volledig nieuwe internetten.