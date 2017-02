Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 21 februari 2017 15:53, 19 reacties • Feedback

Volgens de SIDN is het slecht gesteld met de dnssec-beveiliging van Nederlandse domeinnamen. Vooral de bankensector zou slecht scoren met de invoering van de beveiliging, die onder andere moet voorkomen dat gebruikers naar valse ip-adressen doorgesluisd worden.

In de afgelopen jaren heeft de SIDN zich ingezet om de beveiliging van domeinnaaminformatie met digitale handtekeningen zo breed mogelijk ingevoerd te krijgen, onder andere met een incentive-regeling die de registrars een korting geeft op ondertekende domeinnamen. Dat had tot gevolg dat inmiddels 46 procent van de 5.701.008 .nl-domeinen met dnssec beschermd is, maar de grote groei is er wel uit. Grote invoeringsprojecten van providers zijn er in de afgelopen twee jaar niet meer geweest.

Bij een recente inventarisatie onder zevenduizend domeinnamen heeft de stichting de invoering per sector onder de loep genomen. De inventarisatie is als pdf beschikbaar. Daaruit blijkt dat vooral bij banken de invoering nog erg laag is: slechts 4 van de 64 domeinen zijn ondertekend. De stichting noemt dit zorgelijk. Ook bij de internet- en telecomsector valt er nog een wereld te winnen: van de 79 domeinen van internetproviders ondersteunen 17 dnssec. Mobiele aanbieders en de ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de datatransportbackbone scoren volgens de SIDN ronduit slecht.

Roelof Meijer, algemeen directeur SIDN, wijst erop dat het de tweede keer op rij is dat banken het slechtst scoren, terwijl die het meest te maken hebben met spoofing en phishing. Overheden hebben een flinke inhaalslag gemaakt, want in 2014 was nog 14 procent van de overheidssites beveiligd maar inmiddels is dat 59 procent.