Gerucht: Apple werkt aan iPad-toetsenbord met trackpad

Apple zou werken aan een aanklikbaar toetsenbord voor de iPad Pro met trackpad. Dat schrijft The Information. Er is sinds iOS 13 ondersteuning voor het gebruik van trackpads in het mobiele besturingssysteem.

iPad Pro 2018 met toetsenbord

Het toetsenbord met trackpad zou een accessoire zijn voor de nieuwe iPad Pro van dit jaar, schrijft The Information. Het is onbekend hoe Apple het trackpad zou inbouwen. De meest recente iPad Pro-generatie is van het najaar van 2018; toen voegde Apple onder meer usb-c toe aan zijn tablet. Ondersteuning voor muizen en trackpads zit in de toegankelijkheidsopties van iOS 13. Het gaat niet om een traditioneel muisaanwijzer, maar om een grote cirkel.

Een van de bronnen van de site zegt dat Apple al enkele jaren experimenteert met een toetsenbord waarvan de mechanische toetsen ook een capacitieve laag hebben en zo dus als trackpad gebruikt kunnen worden. Zo'n techniek gebruiken BlackBerry-smartphones sinds de Passport uit 2014.

Apple wilde niet reageren tegenover The Information. De site heeft de info over het toetsenbord van twee verschillende bronnen bij het bedrijf gehoord. The Information heeft vaker informatie over onaangekondigde producten gepubliceerd.

