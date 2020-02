GDC gaat vooralsnog door ondanks afzeggingen Microsoft, Unity en Epic

Ondanks een aantal afzeggingen van grote bedrijven gaat Game Developer Conference vooralsnog door. Dat zegt de organisatie. Donderdag zeiden Microsoft, Unity en Epic Games dat ze niet zouden komen.

De organisatie ziet vooralsnog niet genoeg reden voor annulering van het game-evenement, dat over 2,5 week moet beginnen in San Francisco, schrijft The Verge. Het is onbekend hoeveel partijen er wel komen, nu er veel afzeggingen zijn. Eerder zeiden Sony, EA, Kojima en Facebook af.

Microsoft houdt een eigen, digitaal evenement met de naam Gamestack, schrijft het bedrijf. Maker van Fortnite en de Unreal-engine Epic Games noemt het annuleren van GDC een moeilijke beslissing, en Unity zegt hetzelfde.

De afzeggingen zijn vanwege zorgen over het coronavirus SARS-CoV-2 en de bijbehorende ziekte Covid-19 die medewerkers en bezoekers mogelijk oplopen als het virus zich verspreidt op een groot evenement. Eerder ging telecombeurs Mobile World Congress om diezelfde reden niet door. Er zijn ook diverse afzeggingen voor PAX East, maar ook dat evenement gaat nog steeds door.