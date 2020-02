CD Projekt Red en PUBG Corp. annuleren hun aanwezigheid op PAX East-gamebeurs

CD Projekt Red en PUBG Corp. zullen niet aanwezig zijn op de Amerikaanse gamebeurs PAX East, die dit weekend in Boston wordt gehouden. Zij volgen het voorbeeld van andere bedrijven die ook al hebben afgezegd vanwege zorgen over het coronavirus SARS-CoV-2.

Stephanie Bayer, hoofd communicatie van de Noord-Amerikaanse afdeling van ontwikkelaar CD Projekt Red, laat op Twitter weten dat de aanwezig van alle medewerkers is afgezegd. De ontwikkelaar was volgens haar al niet van plan om Cyberpunk 2077 op de gamebeurs te laten zien en er zouden hooguit wat medewerkers aanwezig zijn. Bayer zegt dat de ontwikkelaar met deze beslissing probeert om iedereen gezond te houden. Ze geeft aan dat ze waarschijnlijk nog wel op de GDC-beurs aanwezig zal zijn.

Inmiddels heeft PlayerUnknown's Battlegrounds-ontwikkelaar PUBG Corp. aan Gamespot laten weten dat het ook afwezig zal zijn op PAX East. Het bedrijf had voor fans een happy hour-evenement in petto in een lokale bar, maar dat wordt uitgesteld. De ontwikkelaar zegt dit opnieuw te plannen voor een komend evenement, zodra het coronavirus onder controle is en er weer normaal kan worden gereisd.

Een week geleden besloot Sony ook al om zijn aanwezigheid op de PAX East-beurs te annuleren. Het bedrijf zou aanwezig zijn met een stand waar bezoekers onder meer The Last Of Us II en Final Fantasy VII Remake hadden kunnen spelen. Capcom liet ook weten een gepland evenement te schrappen en niet aanwezig te zijn, al zegt het bedrijf nog wel met nieuws te komen over Monster Hunter World: Iceborne.