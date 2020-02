Nederlandse providers merken toenemende weerstand tegen plaatsen 5g-masten

KPN, T-Mobile en Vodafone ervaren weerstand van burgers bij de aanleg van masten voor 5g-netwerken. KPN klaagt dat de trajecten om 5g-masten te mogen plaatsen lang duren en wil dat de overheid medewerking verleent.

Het AD citeert KPN-ceo Joost Farwerck, die zegt dat een aanvraag voor plaatsing van nieuwe masten en antennes 'in veel gevallen bijzonder traag en stroperig verloopt'. Normaal gesproken zou het anderhalf tot twee jaar duren om masten te plaatsen, maar omdat steeds vaker burgers naar de rechter stappen, zou die termijn in veel gevallen oplopen. KPN heeft momenteel driehonderd aanvragen lopen. T-Mobile merkt ook toenemende weerstand tegen het plaatsen van antennes en Vodafone zou zich ook herkennen in de zienswijze van KPN.

De vereniging Monet spreekt van tegenwerking. Deze vereniging stemt namens de netwerkoperators KPN, T-Mobile en Vodafone de plaatsing van antennes af met overheden. "Het kan niet zo zijn dat we enerzijds diep in de buidel moeten tasten en vervolgens lokaal op talloze plaatsen worden tegengewerkt”, zegt Rob Bongenaar, directeur van Monet.

De overheid werkt aan een wijziging van de Telecommunicatiewet, die onder andere de plaatsing van de small cells die nodig zijn voor 5g-netwerken moet vergemakkelijken. Op basis van de wetswijziging moeten gemeenten bijvoorbeeld 'redelijke verzoeken' tot plaatsing van de antennes op publieke infrastructuur, zoals bushokjes en verkeerslichten, inwilligen. Enkele gemeenten hadden hun zorgen hierover geuit. De zorgen betreffen vooral gezondheidsrisico's. Volgens de Nederlandse Gezondheidsraad en de internationale WHO is er geen bewijs dat straling die onder de huidige normen blijft, nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid.