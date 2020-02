Kabinet: gemeenten moeten ondanks zorgen plaatsing 5g-antennes accepteren

Gemeenten moeten ondanks zorgen van gemeenteraden en burgers 'redelijke verzoeken' voor de plaatsing van small cells voor 5g-netwerken accepteren, zo zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken tegen een gemeente die zorgen had geuit.

Volgens Keijzer komt de verplichting om in te stemmen met redelijke verzoeken uit de Europese Telecomcode en ze zegt dat ze het wetsvoorstel voor de Nederlandse implementatie van de Telecomcode vanwege de zorgen van gemeentes al op diverse punten heeft laten aanpassen. Ze zegt niet op welke punten dat precies is. Bij de consultatie vorig jaar stond het moeten instemmen met redelijke verzoeken in artikel 5c.2 van de aangepaste Telecomwet.

Ook zal een onafhankelijk bureau gaan onderzoeken wat de gevolgen zijn voor gemeentes van het moeten accepteren van 'redelijke verzoeken' voor de plaatsing van small cells. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om financiële gevolgen voor gemeenten.

Keijzer stuurt de brief naar de Noordhollandse gemeente Bergen. Burgemeester Hetty Hafkamp van die gemeente had Keijzer een brief gestuurd na een motie van de gemeenteraad. De raad maakte zich vooral zorgen over mogelijke gevolgen voor de gezondheid. Voor die zorgen is geen wetenschappelijk bewijs; onder meer de Nederlandse Gezondheidsraad en de internationale WHO zeggen dat er geen bewijs is dat straling die onder de huidige normen blijft nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Voor 5g gelden dezelfde stralingsnormen als nu voor 4g en 3g.