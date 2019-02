Advies ACM: geen ruimte voor vierde provider in Nederland bij frequentieveiling

De ACM adviseert het Nederlandse ministerie van Economische Zaken om niet apart ruimte vrij te maken voor een nieuwkomer op de mobiele markt. Volgens de waakhond is het aannemelijk dat de concurrentie op de mobiele markt zal blijven met de drie huidige bedrijven met een eigen netwerk.

De ACM redeneert in zijn conceptadvies dat de situatie anders is dan bij de vorige veiling, toen er ook drie providers waren. Nu hebben KPN en VodafoneZiggo een landelijk dekkend vast netwerk, terwijl T-Mobile zich grotendeels richt op zijn mobiele netwerk. Door dat verschil tussen T-Mobile en de andere providers zal er concurrentie blijven, redeneert de waakhond. Alle providers proberen klanten te lokken door korting te geven aan klanten die ook vaste diensten afnemen.

De waakhond vindt wel dat er limieten moeten komen op hoeveel frequentieruimte providers mogen kopen. Daarmee mag KPN van de ACM het meeste kopen en T-Mobile het minste. T-Mobile heeft nu het meeste spectrum in handen, maar de limiet die ACM voorstelt is nog altijd tweederde van de totale hoeveelheid frequentieruimte die de overheid dit jaar of volgend jaar wil veilen.

Het advies spreekt ook over een dekkingsverplichting van 98 procent van het grondgebied van Nederlandse gemeenten. In dat gebied moeten providers een minimale snelheid bieden, maar wat voor snelheid dat is, is nog niet bekend. Er loopt nog onderzoek naar hoe hoog die snelheid zou moeten zijn.

Het gaat om een conceptadvies, waarop bedrijven kunnen reageren. Daarna wordt dat een definitief advies, waar het ministerie eventueel nog van af kan wijken. Het is nog niet bekend wat de voorwaarden zullen zijn. Het ministerie gaat licenties veilen voor frequentieruimte in de 700MHz-, 1400MHz- en 2100MHz-band. De 700MHz-band is nu in gebruik voor digitale tv, de 2100MHz-band is in gebruik voor 3g en 4g. Die band was eerder onderdeel van de umts-veiling in 2000. De 1400MHz-band is nieuw, maar die heeft alleen een downlink en providers kunnen die dus alleen gebruiken om extra capaciteit op het netwerk beschikbaar te maken bij drukte.

De 700MHz-band is de eerste 5g-frequentie waarvoor providers een licentie kunnen komen. Later volgen vermoedelijk de 3,5GHz- en 26GHz-frequenties. Dat zijn in andere landen de eerste frequenties waarop 5g zal werken, maar die komen in Nederland minimaal over drie jaar beschikbaar. De eerste 5g-telefoons, die binnenkort op de markt komen, zullen daardoor vermoedelijk de eerste jaren niet op Nederlandse 5g-netwerken kunnen. Er komen vermoedelijk ook telefoons aan met 5g-ondersteuning op 700MHz, maar wanneer die er zullen zijn, is onbekend.