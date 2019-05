"Europese landen moeten 26GHz-band voor eind 2020 vrijmaken voor 5g"

De Europese Commisie heeft de 26GHz-band aangewezen voor 5g op een hoge frequentie. Lidstaten mogen vanaf eind 2020 providers frequentieruimte tussen 24,25 en 27,5GHz laten gebruiken voor 5g.

De 26GHz-band is een van de drie 'pionierbanden' voor gebruik met 5g, na de 700MHz-band en de 3,5GHz-band. Lidstaten moeten die banden eind 2020 allemaal openstellen voor gebruik van 5g, zegt de Europese Commissie.

Europa heeft aangedrongen op het kiezen van enkele gezamenlijke frequentiebanden voor 5g, zodat fabrikanten hardware kunnen maken die met ondersteuning voor enkele frequenties in heel Europa werken. Bij 4g gebeurde dat op 800MHz, 1800MHz en 2600MHz. De beslissing komt niet uit de lucht vallen, maar de keuze voor de 26GHz-band is nu definitief.

De 26GHz-band is zogenoemd mmWave-spectrum, die op 5g veel hogere snelheden mogelijk maakt dan op 4g mogelijk is. Dat kan, omdat er in dat spectrum veel meer bandbreedte aanwezig is. De aangewezen frequentieband beslaat 3250MHz, terwijl het bij lagere frequenties veelal gaat om banden van rond 100MHz.

In Nederland en België moeten in de komende tijd veilingen plaatsvinden om te bepalen welke provider op welk deel van bepaalde frequenties een licentie krijgt. Wanneer die exact plaatsvinden, is vooralsnog niet bekend.