T-Mobile start vanaf 2 oktober proef met landelijk dekkend 5g-netwerk

T-Mobile begint volgende maand een proef met een landelijk dekkend 5g-netwerk. Het gaat om een verbinding op de 700Mhz-frequentie. De test gaat een jaar duren. Daarnaast start een lokale proef in Den Haag waarbij de volledige frequentie wordt gebruikt.

T-Mobile heeft een testvergunning gekregen om de proef uit te voeren. Die geldt voor een verbindingscapaciteit van 2x10MHz, zegt de provider. Daardoor kunnen ook andere providers nog op de frequentie experimenteren als zij dat willen. De vergunning is geldig voor een jaar. Daarnaast heeft het bedrijf een regionale vergunning gekregen voor rondom Den Haag. Dat is een vergunning voor de gehele 700MHz-frequentie. Die vergunning is slechts twee maanden geldig. Beide proeven starten vanaf 2 oktober, schrijft het bedrijf in een persbericht.

Aanvankelijk wil de provider vooral technische tests op het netwerk gaan doen. Er zijn op dit moment nog amper smartphones in Nederland te koop met een 5g-verbinding. Een praktische test is daarom nog niet aan de orde, zegt netwerkstrateeg Richard Marijs tegen Tweakers. 'Vanaf volgend jaar verwachten we meer van dat soort telefoons op het netwerk, als die bijvoorbeeld tijdens het Mobile World Congress worden aangekondigd.' De tests zijn voor nu vooral bedoeld om te kijken hoe de verbinding in het grensgebied verloopt, of hoe dat gaat op de Noordzee. Ook wil de provider kijken wat er gebeurt met het netwerk als dat door zowel 4g- als 5g-apparaten wordt benut.

De 700MHz-frequentie is niet alleen bedoeld voor 5g. De frequentie wordt sinds 2002 al gebruikt voor digitale televisie. Europese regels eisen echter dat de 700MHz-band alleen voor 5g wordt gebruikt. Televisienetwerken zoals Digitenne van KPN zijn daarom een paar jaar geleden naar andere frequenties verhuisd. Doordat de 700MHz-frequentie al actief werd gebruikt is het volgens T-Mobile niet nodig nieuwe masten op te zetten of een nieuw netwerk aan te leggen.

Wel heeft de provider eerst aanpassingen gedaan in het netwerk zodat ook verbinding van Tele2 kunnen worden gebruikt, zei de provider eerder dit jaar. Toen beloofde T-Mobile al 'in 2019' te beginnen met het aanbieden van 5G, al werd er geen concrete datum genoemd. In 2020 moet het netwerk definitief worden ingezet. De provider wilde wachten tot het de fusie met Tele2 had afgerond. Dat is inmiddels gebeurd. T-Mobile is overigens niet de eerste provider die een 5g-verbinding opzet. Vodafone startte deze zomer al een lokale proef in Maastricht.