Samsung introduceert Exynos 980-soc met geïntegreerde 5g-modem

Samsung heeft zijn eerste Exynos-soc met 5g-connectiviteit uitgebracht. De Exynos 980 krijgt daarvoor een geïntegreerde 5g-modem. Daarnaast is de neural processing unit voor onder meer ai-gerelateerde taken in de soc ingebouwd.

De Exynos 980 heeft geen aparte 5g-modem, wat het verbruik en de ruimte binnen een apparaat ten goede zou moeten komen, zegt Samsung. De nieuwe geïntegreerde modem ondersteunt snelheden tot 2,55Gbit/s bij 5g, mits het gaat om frequenties die lager dan 6GHz liggen. Verder is er ondersteuning voor Wi-Fi 6 en EN-DC , waarmee 2cc lte en 5g worden gecombineerd om te komen tot een downlinksnelheid tot 3,55Gbit/s en een uploadsnelheid van 1,28Gbit/s. Voor 4g heeft Samsung een Category 15-modem met 5x carrier aggregation toegevoegd, wat leidt tot een downloadsnelheid van 1Gbit/s en een Category 18-modem met 2x carrier aggregation voor een uploadsnelheid van maximaal 200Mbit/s.

De neutral processing unit is volgens Samsung in staat om betere prestaties met een factor 2,7 te leveren ten opzichte van de voorganger. Dit onderdeel is geïntegreerd op de soc en daardoor is het volgens de fabrikant niet meer nodig om berekeningen op dit vlak door te sluizen naar een server, wat ook de databescherming en de beveiliging zou moeten verhogen. De npu zou ook verbeteringen mogelijk maken bij applicaties zoals de gebruikersauthenticatie, mixed reality en slimme functies bij de camera, maar daar wijdt Samsung verder niet over uit.

De soc is voorzien van 'twee van de nieuwste, best presterende Cortex-A77-kernen en zes efficiënte Cortex-A55-kernen'. Het gaat om de op 2,2Ghz draaiende A77 en de op 1,8GHz draaiende A55. Dat combineert Samsung met de Mali-G76MP5 voor grafische berekeningen en er is ondersteuning voor ufs 2.1 en lpddr4x. Verder biedt de image signal processor ondersteuning voor maximaal vijf sensoren, resoluties tot 108 megapixel voor een enkele camera of twee camera's met elk een resolutie van 20 megapixel. Er is ondersteuning voor 4k-video's met 120 beelden per seconde en hdr10+, waarbij hevc en vp9 worden ondersteund.

Samsung maakt de Exynos 980 op een 8nm-finfet-procedé en verwacht dat de massaproductie tegen het einde van dit jaar kan beginnen. Het bedrijf zegt niets over welke apparaten als eerste de nieuwe soc mogen verwelkomen. Het lijkt om een soc voor midrange-smartphones te gaan, gelet op onder meer het feit dat de gpu minder krachtig is dan die in de Galaxy S10.