Foto's tonen Vivo X30-smartphone met Samsung Exynos 980-soc

Er zijn foto's van de Vivo X30-smartphone verschenen. Daaruit blijkt dat de telefoon een Exynos 980-soc van Samsung bevat. Deze octacore-chip heeft een geïntegreerd 5g-modem. De telefoon zou op 16 december officieel worden aangekondigd.

Afbeeldingen van de Vivo X30 verschenen op het Chinese Weibo, ontdekte GSMArena. Uit de afbeeldingen blijkt dat de telefoon 8GB aan ram bevat en over 128GB interne opslagcapaciteit beschikt. Ook bevat de telefoon een Exynos 980-soc van Samsung. Deze chip werd in september aangekondigd, en bevat een geïntegreerd 5g-modem voor frequenties onder de 6GHz.

De soc heeft acht cores: twee snelle Cortex-A77-cores op 2,2GHz en zes efficiënte Cortex-A55-kernen met een kloksnelheid van 1,8GHz. De soc is gemaakt op een 8nm-procedé. Ook ondersteunt de chip Wi-Fi 6. Vivo is niet de enige smartphonefabrikant die gebruikmaakt van Samsung-chips in zijn smartphones. Naast de Zuid-Koreaanse fabrikant zelf gebruikt ook Motorola een Exynos-soc in de One Vision en One Action.

De aankomende Vivo X30 wordt ook de eerste telefoon die draait op Jovi OS. Dit wordt de nieuwe Android-skin van het bedrijf. Voorheen draaiden Vivo-telefoons op Funtouch OS. De versie van Jovi OS die in de afbeeldingen wordt getoond, is gebaseerd op Android 9. Mogelijk levert Vivo de X30 bij release dus niet met Android 10, de meest recente versie van Googles mobiele besturingssysteem. De Vivo X30 bevat verder vier camera's aan de achterzijde, waaronder een primaire 64-megapixelsensor en een camera met telelens. De selfiecamera zit in een gat in het oled-scherm verwerkt, evenals een vingerafdrukscanner.

Het is momenteel nog niet bekend hoeveel de Vivo X30 gaat kosten. Het is ook nog onbekend of de smartphone in de Benelux uitkomt. De telefoon wordt naar verwachting op 16 december officieel aangekondigd.