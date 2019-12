Vivo kondigt X30 Pro-smartphone aan met periscopische camera

Smartphonemaker Vivo, gelieerd aan merken als Oppo en OnePlus, heeft de X30 en X30 Pro gepresenteerd. Die laatste heeft een camera met periscopische zoomlens met een beeldhoek van 135mm in 35mm-equivalent.

De X30 Pro heeft behalve de 13-megapixelcamera met '5x zoom' met een f/3.0-lens ook een camera met telelens die '2x zoom' biedt. Die geldt als 'portretcamera' met autofocus die automatisch scherpstelt op ogen en uiteraard de achtergrond probeert te blurren. De primaire camera heeft een resolutie van 64 megapixels, terwijl er ook een camera met ultragroothoeklens is. De niet-Pro-versie van de X30 moet het doen zonder de periscopische camera.

De telefoons hebben een oledscherm van 14,9x6,7cm met een diagonaal van 6,44" en een beeldverhouding van 20:9. Vivo claimt dat de schermen lokaal tot 1200 candela per vierkante meter aan helderheid komen als dat nodig is voor hdr-beelden. Standaard komt de helderheid tot 800 candela per vierkante meter. De telefoons hebben een 4350mAh-accu die met 33W kan worden opgeladen.

Vivo stopt de Exynos 980 met geïntegreerd 5g-modem in de telefoons. De X30-telefoons komen later deze maand uit in China. Over een release buiten China is nog niets bekend. De X30 Pro is na de Oppo Reno 10x Zoom en Huawei P30 Pro de derde telefoon met periscopische camera. Daarbij zit de camerasensor een kwartslag gedraaid in de behuizing, terwijl een spiegel het binnenkomende licht daarheen begeleidt. Door die constructie is het mogelijk om een camera met langer brandpunt in een telefoon in te bouwen, zonder dat de telefoon veel dikker hoeft te zijn.