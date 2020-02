Vivo toont Apex 2020-conceptsmartphone met camera achter scherm en optische zoom

Vivo heeft zijn Apex 2020-conceptsmartphone onthult. Het toestel bevat nieuwe technieken zoals een camera achter het scherm, een lens met optische zoom van 5 tot 7,5x en een gimbal voor stabilisatie van de primaire camera. Het toestel komt niet in deze vorm uit.

Het scherm van de Apex 2020 heeft randen die in een hoek van 120 graden over de zijkanten buigen. Aan de bovenkant zit een frontcamera achter het scherm. Die techniek is al door diverse smartphonefabrikanten getoond vorig jaar, maar zit nog niet in smartphones die daadwerkelijk uitkomen.

De primaire camera aan de achterkant is een 48-megapixelexemplaar met gimbal-stabilisatie. Vivo geeft daar verder geen informatie over, maar impliceert daarmee dat in de behuizing geavanceerde hardware zit voor stabilisatie. Gimbals worden onder andere gebruikt bij drones en losse stabilisatie-accessoires voor camera's.

Het concept heeft ook een telelens met optische zoom van 5x tot 7,5x. Veel smartphonefabrikanten claimen tegenwoordig dat hun telefoons optische zoom hebben, maar vrijwel altijd gaat dat om een telelens met een vaste brandpuntsafstand en niet om een bewegende lens die daadwerkelijk kan zoomen. Het Vivo-concept heeft wel zo'n zoomlens. Verder heeft Vivo's telefoon van de toekomst voice tracking-autofocus en het toestel kan met 60W draadloos laden.

Vivo laat de Apex 2020 zien in een YouTube-filmpje. De fabrikant toont renders en noemt allerlei specs, maar de smartphone is niet daadwerkelijk in productie. Mogelijk verschijnen technieken die genoemd worden dit jaar in andere modellen van de fabrikant. Vorig jaar toonde Vivo ook al een Apex-concept. Ook die telefoon is niet uitgekomen.