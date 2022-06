Gerucht: ZTE Axon 20 5G wordt eerste smartphone met frontcamera achter scherm

De ZTE Axon 20 5G zou de eerste smartphone worden met een frontcamera achter het scherm. De technologie zou afkomstig zijn van het eveneens Chinese Visionox. Andere fabrikanten lieten al wel prototypes van de technologie zien.

ZTE-topman Ni Fei zei op Weibo dat de fabrikant als eerste een smartphone met frontcamera achter het scherm gaat uitbrengen. Het zou gaan om een telefoon met als typenummer A2121, meldt GizmoChina. Er zijn geen foto's of specs van de telefoon.

De Chinese fabrikant zou technologie gebruiken van het eveneens Chinese Visionox. Dat bedrijf nam in juni een oledscherm met frontcamera achter de pixels in massaproductie.

Er is afgelopen jaren al wel aandacht geweest voor de techniek en onder meer Oppo heeft het als prototype laten zien. Met de kleiner geworden bezels verdween de frontcamera eerst in een inkeping. Daarna verschenen enkele smartphones met de frontcamera in een pop-upmodule, maar de meest gangbare methode is nu om de frontcamera in een gat in het scherm te stoppen.