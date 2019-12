ZTE zet eerste afbeeldingen en details online van Axon 10s Pro met lpddr5

ZTE heeft de eerste afbeeldingen en details online gezet van de Axon 10s Pro. De smartphone krijgt een Qualcomm Snapdragon 865-soc, lpddr5-geheugen en ufs 3.0-opslag. Veel details over de telefoon zijn nog onbekend.

De telefoon is 7,9mm dik, waarmee het volgens ZTE gaat het om de dunste telefoon met 5g die tot nu toe is getoond. De fabrikant zal de Axon 10s Pro tonen op telecombeurs Mobile World Congress. Die vindt eind februari plaats in Barcelona. Daarmee behoort de Axon tot de eerste telefoons met een Snapdragon 865, maar of het ook de eerste zal zijn die uitkomt, is nu nog niet duidelijk.

Het toestel heeft lpddr5-geheugen, iets dat de Snapdragon 865 als eerste soc van Qualcomm ondersteunt. Ook zit er ufs 3.0-opslag in, iets dat sommige telefoons van dit jaar ook hebben. Samsung produceert ufs 3.0-opslag en gebruikte het zelf in de Galaxy Fold en Note 10-telefoons, terwijl OnePlus het in de 7, 7T, 7 Pro en 7T Pro stopte.

De renders tonen verder dat de nieuwe Axon lijkt op de huidige 10 Pro. De vingerafdrukscanner zit achter het scherm en achterop zitten drie camera's. Verdere specificaties en details over prijs en release zijn nog niet bekend.