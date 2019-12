JBL wil met lichtenergie aangedreven Reflect Eternal-hoofdtelefoon maken

JBL heeft plannen om een draadloze hoofdtelefoon te produceren die energie betrekt van natuurlijk en kunstmatig licht om de accuduur te verlengen. De Reflect Eternal moet in oktober 2020 verschijnen voor 165 dollar.

JBL heeft een werkend prototype van de Reflect Eternal en vraagt feedback van consumenten, die via Indiegogo kunnen intekenen om de hoofdtelefoon voor een gereduceerde prijs te bestellen. De accu van de headset kan via licht laden dankzij de integratie van Powerfoyle van het Zweedse bedrijf Exeger. Dit is een fotovoltaïsche folie die op producten geplaatst kan worden en zo voor energie kan zorgen.

Standaard functioneert de koptelefoon met een volledig opgeladen accu van 700mAh 24 uur tot deze opnieuw geladen moet worden, claimt JBL, maar als een gebruiker een half uur buiten loopt zou dit toenemen tot 31 uur en bij 2,4 uur in de buitenlucht zou de Reflect Eternal niet meer aan de lader hoeven. Voor die claims gaat JBL uit van een lichtsterkte van 50.000 lux.

Op bewolkte dagen kan de hoofdtelefoon gewoon aan de lader en na vijftien minuten laden zou deze weer twee uur functioneren. De headset ondersteunt bluetooth 5.0 en heeft een ipx4-aanduiding voor 'plenswaterdicht'. Gebruikers kunnen telefoongesprekken opnemen met knoppen op de earcups en er komt ondersteuning voor de Google Assistent en Amazon Alexa. JBL wil de Reflect Eternal volgend jaar oktober in het rood en groen uitbrengen.