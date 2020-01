JBL komt met Dolby Atmos-soundbar waarbij rears van soundbar zijn af te koppelen

JBL heeft een nieuwe soundbar geïntroduceerd met Dolby Atmos. De twee achterste kanalen worden gevormd door twee speakermodules die normaal gesproken onderdeel van de soundbar vormen, maar bij gebruik zijn ze los te koppelen en als draadloze rears te gebruiken.

De JBL Bar 9.1 lijkt wat het ontwerp betreft sterk op de bestaande JBL Bar 5.1, die ook over twee los te koppelen draadloze speakermodules beschikt. De Bar 9.1 werkt volgens hetzelfde principe. De twee speakers worden aan beide zijkanten aan de soundbar geklikt om ze op te laden en bij gebruik worden ze losgekoppeld en idealiter achter de luisterpositie geplaatst. Door de ingebouwde accu's kunnen ze tot tien uur geluid produceren.

Ondanks het noemen van vier omhoog gerichte Atmos-drivers, spreekt JBL niet over een 5.1.4-opstelling, maar 9.1-kanalen. Bij deze vier Atmos-drivers moet het geluid via de weerkaatsing van het plafond ook van boven komen. Waarschijnlijk zitten er twee van deze omhoog gerichte speakers in de soundbar en nog eens twee in de modules. Het is niet geheel duidelijk of de modules ook als normale achterkanalen en dus in een 5.1-opstelling zijn te gebruiken.

De soundbar heeft een vermogen van in totaal 820W en komt met een bijbehorende draadloze subwoofer. Er is ondersteuning voor Chromecast en Airplay 2 en het doorgeven van 4k-signalen en Dolby Vision wordt ondersteund, zodat bijvoorbeeld consoles of settopboxen op de soundbar kunnen worden aangesloten en het videosignaal zonder beperkingen wordt doorgegeven. In het voorjaar is de JBL Bar 9.1 te koop voor 999 euro.