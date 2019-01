JBL en Anker introduceren carkit voor Google Assistant-integratie in auto

JBL en Anker brengen beiden een gadget uit waarbij Google Assistant is ingebouwd. De apparaten worden in de sigarettenaansteker van een auto gestoken en kunnen met de smartphone van de bestuurder en een eventueel aanwezig bluetooth-systeem in de auto worden verbonden.

Anker komt met de Roav Bolt, een apparaat dat voorzien is van ruisonderdrukkende far-field-microfoon en over Googles stemherkenningstechnologie beschikt. De bestuurder kan hiermee gebruikmaken van Google Assistant, zonder zijn handen van het stuur te halen. De Bolt is voorzien van twee usb-poorten die gebruikmaken van Ankers POwer IQ-technologie, zodat mobiele apparaten relatief snel kunnen worden opgeladen.

Het apparaat kan via Google Assistant onder meer gebruikt worden voor het afspelen van muziek, het doen van oproepen of het navigeren. Een variant van de Roav Bolt met Amazon Alexa was eerder al beschikbaar, in de vorm van de Roav Viva.

JBL komt met een vergelijkbaar apparaat dat eveneens voorzien is van bluetooth en in de 12V-aansluiting in de auto moet worden gestoken. In tegenstelling tot de Roav Bolt beschikt deze Link Drive niet over aansluitingen om een mobiel apparaat op te laden. De microfoons in dit apparaat zijn volgens JBL in staat om omgevingsgeluiden zoals verkeersgeluid en wind weg te filteren en alleen stemgeluid van de bestuurder op te pikken.

Beiden apparaten kunnen via de aux-aansluiting of bluetooth verbonden worden met de speakers in de auto, zodat via een stemcommando het volume van afspelende muziek gedempt kan worden. De Roav Bolt kost 50 dollar, terwijl de Link Drive van JBL 60 dollar kost.

Links de JBL Link Drive en daarnaast de Roav Bolt.