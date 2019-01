Google toont Assistant Connect om eenvoudige apparaten met Assistant te koppelen

Google heeft op de CES-beurs Assistant Connect ge´ntroduceerd. Dit is een platform dat het mogelijk maakt om op eenvoudige en goedkope wijze apparaten te integreren met Google eigen digitale stemassistent.

Daarvoor gebruikt Google bestaande smarthome-apparaten, waarbij het idee is dat apparaten met Assistant Connect een soort verlengstuk van bijvoorbeeld de Google Home worden. De data wordt gestuurd naar de Google Home, zodat de dataverwerking en de berekeningen door Googles slimme speaker kunnen worden afgehandeld. Zodoende hoeven de Assistant Connect-apparaten zelf geen speciale chips te hebben, waardoor ook goedkope, eenvoudige apparaten met Assistant ge´ntegreerd kunnen worden.

Op de CES-beursvloer toonde Google de werking van dit platform, door middel van een e-ink-scherm en een simpele losse knop in een kartonnen behuizing, waarmee een gewenst commando naar Assistant gestuurd kan worden. Op het e-ink-scherm kunnen bijvoorbeeld een weerberichten, agenda-evenementen of reisgegevens getoond worden. Daarnaast bevat het scherm een knop, die net zoals de losse knop functioneert en ingedrukt kan worden voor een scala aan commando's.

Voorlopig lijkt dit ecosysteem van Google, wat bedoeld is om de integratie van Assistant verder te verspreiden, nog niet zo vergevorderd als de pogingen van Amazon. Amazon heeft bijvoorbeeld kleine chips en een volledig ontwikkeld software-ecosysteem, wat ontwerpers eenvoudig in kunnen zetten in hun apparaten. De Echo-wandklok is daar een voorbeeld van, die enkele slimme features bevat, maar wel moet worden gekoppeld met een Echo-speaker. Google zegt dat het later dit jaar, waarschijnlijk tijdens de eigen ontwikkelaarsconferentie I/O, meer bekend zal maken over Assistant Connect.