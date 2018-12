Amazon start verkoop van Echo-wandklok

Amazon is begonnen met het verkopen van een klok die een aantal slimme features bevat, na het koppelen met een Echo-speaker. Na synchronisatie kan de wandklok onder andere gebruikt worden voor timers en herinneringen.

De zogenaamde Echo Wall Clock is op de site van Amazon verschenen, maar is momenteel nog niet leverbaar in Nederland en België. Voor een prijs van 30 dollar, omgerekend ongeveer 26,50 euro, kan de klok worden aangeschaft. Daarbij zitten vier AA-batterijen inbegrepen.

Om de slimme klok te laten functioneren moet deze gekoppeld worden met een Echo-speaker. Daarvoor kan via bluetooth en wifi verbinding worden gemaakt. Zodra de koppeling is gemaakt, kunnen gebruikers spraakcommando's geven, waarbij het voornamelijk gaat om timers en herinneringen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het commando te geven een herinnering te geven over 12 minuten voor het maken van pasta. Op de klok is vervolgens een visuele weergave te zien.

Voor de rest lijkt de Echo Wall Clock op een doorsnee wandklok. Het bevat verder ook geen scherm, en qua spraakcommando's is de functionaliteit dan ook beperkt. Daardoor lijkt de klok voornamelijk bedoeld als accessoire voor mensen die al een Echo-speaker hebben.