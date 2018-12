Valve voegt open toernooien toe aan Dota 2-kaartspel Artifact

Valve heeft een grote update doorgevoerd voor Artifact, het kaartspel dat gebaseerd is op de populaire game Dota 2. Het moet vanaf nu mogelijk zijn om mee te doen aan open toernooien, waardoor het gemakkelijker wordt om tegen andere gamers te spelen.

Op de website van het kaartspel staan de wijzigingen uiteengezet. In versie 1.1 van de game komen onder andere twee nieuwe decks aan kaarten beschikbaar. Een van de belangrijkste nieuwe functies is echter de mogelijkheid om aan open toernooien mee te doen. Dit zijn gemakkelijk benaderbare toernooien die automatisch door het systeem worden opgezet, en waar gebruikers dus zelf weinig moeite in hoeven steken.

Valve belooft dat gebruikers met een druk op de knop in een automatisch samengesteld toernooi geplaatst kunnen worden. Er is ook een free-for-all-modus waarbij spelers drie uur de tijd krijgen om zoveel mogelijk andere spelers te verslaan. De speler die de meeste potjes wint, die wint ook het toernooi. Daarnaast is er nog een reeks aan wijzigingen, zoals betere ondersteuning voor mensen die kleurenblind zijn, en zijn er een groot aantal bugs gerepareerd.

Artifact kwam vorige maand uit voor een bedrag van 20 dollar. Bij de release waren er al meer dan 280 kaarten beschikbaar en 44 heroes, waarvan meerdere afkomstig zijn uit Dota 2. Spelers stellen decks samen die uit 40 kaarten bestaan, waarvan maximaal vijf heroes en drie duplicaten. De kaarten en heroes worden onderverdeeld in vier kleuren en kunnen alleen gespeeld worden in een lane als er een hero van dezelfde kleur aanwezig is in de lane. De effecten van kaarten kunnen ook slaan op andere lanes. Soortgelijk aan Dota is het de bedoeling om twee van de drie torens van de vijand of zijn Ancient te slopen.